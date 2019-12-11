Соратника Квачкова приговорили к 17 годам по обвинению в планировании захватов региональных штаб-квартир полиции

Второй Западный окружной военный суд приговорил соратника полковника Владимира Квачкова, воспитателя кадетской школы Бориса Вершинина к 17 годам колонии.

Вершинина признали виновным в участии в террористической организации. Прокурор просил для него 16 лет лишения свободы.

«Народное ополчение России» — организация, созданная полковником ГРУ Владимиром Квачковым в 2009 году. В 2015 году суд признал ее террористической.

Сам Квачков в 2013 году получил 13 лет колонии по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. После нескольких апелляций он вышел на свободу в феврале 2019 года.