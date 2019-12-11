Петербургский фонд «Ночлежка» начал ремонтировать здание для приюта в московском районе Беговой

В московском районе Беговой начали ремонт здания для приюта благотворительного фонда «Ночлежка». Об этом в фейсбуке сообщила директор московского филиала петербургского фонда Дарья Байбакова.

Приют и консультационный центр для бездомных расположится по адресу Бумажный проезд, 2/2, строение 6, уточнила Байбакова.

В ноябре депутат округа Беговой Зоя Андрианова объявила, что против приюта собрали полторы тысячи подписей жителей района. Как сказал директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, для того, чтобы открыть приют, одобрение местных жителей или разрешение властей не требуется.

В сентябре представители фонда встречались с жителями Бегового, недовольными планами открыть приют, но это, по словам Свердлина, был жест доброй воли.