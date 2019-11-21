Московский депутат пожаловалась Путину на планы фонда «Ночлежка» открыть приют для бездомных

Депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова отправила президенту России Владимиру Путину обращение из-за планируемого создания в Беговом приюта для бездомных. Об этом Андрианова сообщила в группе фейсбука «Беговой.Самоуправление».

Приют планирует открыть петербургская благотворительная организация «Ночлежка». По словам Андриановой, «жители Бегового района категорически против».

«В район, находящийся в пяти километрах от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями», — написала депутат, добавив, что приют следует открыть вместе с дезинфекционной станцией, как того требуют санитарные правила. По словам Андриановой, дезинфекционный пункт для приюта «Ночлежка» не предусмотрела.

В обращении к Путину Андрианова указала, что «Ночлежка» получает иностранное финансирование, а с 1993 года «инициирует создание избирательных участков для голосования граждан РФ, не имеющих регистрации, на выборах федерального уровня».

Андрианова попросила Путина дать поручение Минюсту и генпрокуратуре проверить фонд по закону об «иностранных агентах».

Директор фонда Григорий Свердлин отметил, что фонд не занимается политикой. «Статус иностранного агента к нам не применим», — заключил Свердлин.

Ранее Свердлин говорил, что для приюта не требуется согласие жителей Бегового или разрешение властей: «Открытие приюта формально ничем не отличается от открытия булочной <…> Обсуждать с москвичами проект — наша добрая воля, а не обязанность».

Как напоминает «Дождь», в сентябре представители «Ночлежки» встречались с жителями Бегового, после этого фонд опубликовал ответы на частые вопросы о приютах.