Госдума согласилась приравнять электронные сигареты к обычным

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который приравнивает электронные сигареты, вейпы и кальяны к обычным табачным изделиям. Об этом сообщает ТАСС.

На вейпы и кальяны распространят штраф (500-1000 рублей) за курение табака в больницах, школах, культурных и спортивных учреждениях и других неположенных местах.

При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке штраф составит от двух до трех тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены штрафы за нарушение правил продажи электронных сигарет. Как и в случае с обычной табачной продукцией, это 2-3 тысячи рублей для физлиц и 30-50 тысяч для компаний.

С инициативой приравнять все виды электронных сигарет к обычным в январе 2018 года выступил Минпромторг. Авторами внесенного в Госдуму законопроекта стали несколько сенаторов.