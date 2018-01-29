Минпромторг решил приравнять все виды электронных сигарет к обычным сигаретам

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака». Он посвящен описанию условий продажи всех видов электронных сигарет (систем нагревания табака или никотиносодержащих жидкостей).

В документе прописано, что, как и в случае с обычными сигаретами, системы нагревания табака нельзя использовать в образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждениях, на транспорте, на детских площадках и в лифтах. Для использования таких устройств в этих учреждениях должны быть специально отведенные места.

Для электронных сигарет будут предусмотрены ограничения на рекламу и полный запрет на продажу несовершеннолетним. Также нельзя будет продавать системы доставки или нагрева табака или никотина с емкостями больше бытового объема (для разных типов ограничение от 3 до 10 миллилитров). Максимальный объем флакона никотиносодержащей жидкости — 30 миллилитров.

Предполагается, что основные положения закона вступят в силу с 1 января 2019 года. С июля 2020 года министерство предлагает ввести единую систему маркировки электронных сигарет.