Глава Алексей Кудрин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что, по прогнозу, неисполнение расходов федерального бюджета в 2019 году может составить до одного триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Такого, конечно, никогда не было у нас еще. В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 миллиардов [рублей]», — сказал Кудрин.

«Нет-нет, что-то многовато», — прокомментировал слова Кудрина Путин.

Глава Счетной палаты считает, что расходы бюджета могут не исполняться, поскольку «некоторые процедуры работают очень забюрократизированно». Он предложил снизить уровень бюрократии и упростить некоторые процедуры при прохождении средств бюджета.

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