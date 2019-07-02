Счетная палата обнаружила 62 тысячи незавершенных бюджетных строек на 4 триллиона рублей

В России около 62,5 тысячи незавершенных объектов строительства, в которые из бюджетов разных уровней на начало 2019 года было вложено более 4 триллионов рублей, сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы .

Речь идет о детских садах, школах, университетских кампусах, а также объектах транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Более половины средств — 2,9 триллиона рублей — приходится на региональные стройки. По стоимости незавершенного строительства лидируют Московская область (79,73 миллиарда рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 миллиарда рублей).

Для снижения объемов и стоимости незавершенного строительства, пишет «Коммерсант», глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает не выделять регионам бюджетных средств на новые объекты, пока не будут завершены те, сроки по которым уже сорваны. Соответствующее предложение Счетная палата намерена в ближайшее время направить в правительство.