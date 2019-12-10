Лидеры «нормандской четверки» договорились об обмене пленными в Донбассе в формате «всех на всех»

Лидеры «нормандской четверки» призвали контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе содействовать обмену всех установленных пленных до конца 2019 года.

Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в коммюнике, принятом по итогам саммита, прошедшего в Париже. В нем участвовали президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, Киев и непризнанные республики Донбасса могут обменять около 300 человек. По его словам, обмен могут провести по формуле «200 на 70», но точное число людей пока неизвестно.

Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции после саммита, что лидеры «нормандской четверки» договорились о введении бессрочного режима прекращения огня до конца года. Зеленский также заявил, что Украина не отказывается от Крыма и Донбасса.

Владимир Путин, в свою очередь, сказал на пресс-конференции, что в Конституции Украины должен быть закреплен особый статус Донбасса. Он также призвал власти Украины не затягивать с амнистией в Донбассе.

В ходе переговоров Украина и Россия не смогли договориться о транзите газа, сообщил ранее глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Саммит продолжался около восьми часов. В течение полутора часов Путин и Зеленский провели свои первые двусторонние переговоры.