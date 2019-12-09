В Париже начались переговоры Путина, Зеленского, Меркель и Макрона

Встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины началась в Елисейском дворце в Париже. Переговоры проходят в «нормандском формате» и посвящены урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Это первые с 2016 года переговоры по Украине, в которых участвуют все руководители этих стран. Президент Украины Владимир Зеленский участвует в саммите такого формата впервые.

Перед саммитом Владимир Путин провел отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. После саммита в «нормандском формате» запланированы первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского.