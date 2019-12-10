Apple начала продажи нового Mac Pro. Самая дорогая версия стоит больше 50 тысяч долларов

Компания Apple 10 декабря начала продажи нового компьютера Mac Pro с процессором Intel Xeon, который имеет от восьми до 28 ядер.

Цены на Mac Pro начинаются от 5999 долларов. компьютера стоит более 52 тысяч долларов. Это самый дорогой Mac из когда-либо представленных.

Также стартовали продажи монитора Pro Display XDR с 32-дюймовым экраном и разрешением 6K. Цены начинаются от 4999 долларов. Отдельно от него продается подставка Pro stand стоимостью 999 долларов. Она позволяет регулировать наклон монитора.