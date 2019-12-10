Apple начала продажи нового Mac Pro. Самая дорогая версия стоит больше 50 тысяч долларов
Источник: Apple
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Компания Apple 10 декабря начала продажи нового компьютера Mac Pro с процессором Intel Xeon, который имеет от восьми до 28 ядер.
Цены на Mac Pro начинаются от 5999 долларов. Самая дорогая версия компьютера стоит более 52 тысяч долларов. Это самый дорогой Mac из когда-либо представленных.
Также стартовали продажи монитора Pro Display XDR с 32-дюймовым экраном и разрешением 6K. Цены начинаются от 4999 долларов. Отдельно от него продается подставка Pro stand стоимостью 999 долларов. Она позволяет регулировать наклон монитора.