Компьютер Mac Pro похож на терку, но удобно ли им натирать сыр? 🧀 Скорее нет, а вот мыльница из него замечательная

В начале июня Apple показала новый мощный компьютер Mac Pro стоимостью от шести тысяч долларов. Вот он:

Apple

Многим обновленный дизайн устройства напомнил самую обычную терку.

Но ютьюбер Уинстон Мой решил не ограничиваться шутками в соцсетях. Он создал настоящую реплику фрагмента корпуса нового Mac Pro и попробовал натереть ею сыр (если вы хотите сразу перейти к испытаниям, перемотайте на 6:10).

Winston Moy

Уинстон Мой отметил, что устройство, конечно, можно использовать и в качестве терки. Но на самом деле компьютер Apple (удивительно!) не очень-то для этого подходит: процесс требует много усилий, да и сыр время от времени застревает в корпусе.

Впрочем, ютьюбер нашел более удачное применение для своей реплики Mac Pro— как оказалось, это идеальная подставка для мыла.