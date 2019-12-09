Журнал Time представил шорт-лист премии «Человек года». Десять претендентов, фигурирующих в коротком списке, назвали в эфире программы Today на телеканале NBC News.

Из политиков в список вошли спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Помимо них в список попали глава Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, тайный осведомитель из ЦРУ, запустивший Трампа, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг и участники акций протеста в Гонконге.

Президент России Владимир Путин в шорт-лист не попал. При этом он присутствует в списке из 57 номинантов, участвующих в читательском голосовании журнала Time. По состоянию на вечер 9 декабря, в голосовании лидировали протестующие в Гонконге.

«Человек года» по версии Time будет назван 11 декабря.

В 2018 году журнал Time назвал «людьми года» «Хранителей» — журналистов, которые «пошли на большой риск ради большой правды». В этот список вошли убитый саудовец Джамаль Хашогджи, американское издание Capital Gazette, филиппинка Мария Ресса и журналисты Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо.