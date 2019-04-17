Путин второй раз подряд не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time представил список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2019 год.

В новый рейтинг, как и год назад, не вошел президент России Владимир Путин, до этого попадавший в список шесть раз.

Категорию «Лидеры» в списке возглавила спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси. Кроме нее в этой категории, в частности, представлены президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, создатель компании ByteDance (разработчик TikTok) Чжан Имин, самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес.

Также в рейтинге 2019 года среди прочих представлены канадская актриса Сандра О («Анатомия страсти»), американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон, американская певица Тейлор Свифт, египетский футболист Мохаммед Салах.

Журнал Time составляет рейтинг самых влиятельных людей мира ежегодно, начиная с 1999 года.

Журнал Time также присуждает звание «Человек года». Владимир Путин удостаивался этого титула дважды.