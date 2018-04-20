Путин впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год.
В новом рейтинге не оказалось президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в «сотне» Time предыдущие четыре года.
В категории «Лидеры», где ранее упоминался российский президент, среди прочих в 2018 году присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.
Рейтинг самых влиятельных людей мира составляется журналом Time с 1999 года. Владимир Путин попадал в него шесть раз. Кроме того, журнал присуждает звание «Человек года». Российский президент был признан им в 2007 году.
В рейтинг Time 2018 года среди прочих попали певицы Рианна и Карди Би, актеры Николь Кидман, Хью Джекман и Милли Бобби Браун, теннисист Роджер Федерер, глава Amazon Джефф Безос и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.