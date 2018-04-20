Путин впервые за пять лет не попал в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира по состоянию на 2018 год.

В новом рейтинге не оказалось президента России Владимира Путина, который неизменно присутствовал в «сотне» Time предыдущие четыре года.

В категории «Лидеры», где ранее упоминался российский президент, среди прочих в 2018 году присутствуют президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл.