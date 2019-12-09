Суд приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии

Тверской районный суд Москвы приговорил фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, 50-летний Малышевский выдавил ногой стекло автозака после того, как его задержали на акции протеста 27 июля в Москве. Стекло упало на полицейского, который почувствовал «физическую боль и головокружение», но не получил травм, поскольку был в шлеме.

Адвокат подсудимого Александр Альдаев утверждал, что его клиент не совершал насилия над полицейскими. Сам Малышевский говорил, что невиновен и просил отпустить его на свободу.

Прокурор просил суд приговорить Малышевского к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.