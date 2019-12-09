Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон потребовал 1,2 миллиона рублей за незаконное преследование
Источник: Павел Чиков
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Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон подал в Тверской суд Москвы иск о реабилитации, сообщает в своем телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.
Конон требует от Минфина 1,2 миллиона рублей за незаконное обвинение в участии в массовых беспорядках.
Конона задержали 3 августа по делу о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля, в сентябре дело Конона закрыли за отсутствием состава преступления.
Иски о реабилитации ранее подали Сергей Абаничев и Алексей Миняйло.