В немецкий музей вернули пять картин, украденных 40 лет назад. Эту кражу считают крупнейшей в истории ГДР

В музей замка Фриденштайн в Тюрингии вернутся пять картин старых мастеров, которые были украдены оттуда 40 лет назад. Об этом сообщила администрация музея.

Речь идет о Ганса Гольбейна — старшего, Яна Брейгеля — старшего, Антониса ван Дейка, Франса Хальса и Яна Ливенса. Их украли из музея замка Фриденштайн в декабре 1979 года. Как пишут Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung, это была крупнейшая кража предметов искусства в истории ГДР.

В июле 2018 года с музеем связался некий адвокат. Он заявил, что представляет владельцев полотен, и рассказал историю их приобретения, которая, как утверждает музей, была «недоказуемой и неправдоподобной». Тем не менее, музей провел переговоры с адвокатом, и тот вернул картины в сентябре 2019 года. Сейчас эксперты проверяют их подлинность.

Музей отмечает, что пообещал вознаграждение за полотна, но не называет его размер. Der Spiegel утверждает, что адвокат, о котором идет речь, занимается легализацией украденных предметов искусства и что он потребовал за картины 5,25 миллиона евро. По информации издания, против юриста и его клиента — врача из Нижней Саксонии — возбуждено дело о вымогательстве и краже.