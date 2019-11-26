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Опубликовано видео ограбления сокровищницы в Дрездене. Преступникам хватило нескольких минут, чтобы забрать драгоценности на миллиард евро

42 секунды
Полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения, установленных в сокровищнице саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене. На записях видно, как двое преступников приходят в сокровищницу, разбивают витрину топором, забирают экспонаты и уходят. Также обнародованы снимки похищенных экспонатов, стоимость которых, по данным СМИ, составляет до 1 миллиарда евро. Вычислить и задержать преступников пока не удалось. Продать такие драгоценности на открытом рынке невозможно, указывают представители музейного сообщества. Они опасаются, что может «случиться ужасное», и ювелирные украшения разберут на части, чтобы продать отдельные камни.
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