Сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене обокрали на сотни миллионов евро

Sebastian Kahnert / dpa / AFP / Scanpix / LETA

Воры унесли из сокровищницы саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене экспонаты на сотни миллионов евро, сообщает немецкий таблоид Bild.

Точную сумму ущерба и перечень украденного устанавливают. По данным Bild, речь идет о бриллиантах и античных украшениях. Издание допускает, что это преступление станет крупнейшей в послевоенной истории кражей предметов искусства.

Кража произошла около пяти утра 25 ноября. Воры проникли в музей, открутив несколько решеток с окна первого этажа. Перед этим они подожгли трансформатор, здание музея оказалось обесточено, и сигнализация не сработала.

Bild пишет, что предполагаемых преступников засняла камера видеонаблюдения, на записи видно, что их было несколько.

Саксонский министр внутренних дел Роланд Веллер назвал 25 ноября «горьким днем для культурного наследия» Саксонии. В краже он видит «покушение на культурную самобытность всех саксонцев».

По мнению премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, обокрали не только государственный музей Саксонии, «но и всех саксонцев».

«Зеленый свод» — одна из крупнейших в Европе коллекций драгоценностей, она насчитывает четыре тысячи ювелирных украшений, ее основал саксонский курфюрст Август в XVII веке.