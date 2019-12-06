В Москве задержали директора ФБК Ивана Жданова

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве. Об этом он сам сообщил в твиттере.

Как сообщил основатель ФБК Алексей Навальный, полицейские задержали Жданова возле офиса фонда, после чего доставили в ОВД «Лужники».

На Жданова составили административный протокол об организации несогласованной акции из-за митинга, прошедшего 14 июля возле здания Мосгоризбиркома. Дело рассмотрит Хамовнический районный суд, сообщил глава юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

В августе в отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о злостном неисполнении решения суда из-за отказа ФБК удалить из интернета фильм . В августе также было возбуждено уголовное об отмывании денег в ФБК.