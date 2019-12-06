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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток из-за акции 14 июля возле Мосгоризбиркома

Источник: МБХ медиа
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Хамовнический суд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова из-за акции, которая прошла 14 июля 2019 года возле Мосгоризбиркома. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Жданова задержали днем 6 декабря. На него составили протокол об организации несогласованного публичного мероприятия.

В ходе заседания Жданов заявил, что пост, за который его судят, он удалил еще до начала акции 14 июля.

МБХ медиа

14 июля в Москве прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В ней приняли участие более тысячи человек. Они прошли от Новопушкинского сквера до Мосгоризбиркома. Некоторые начали ставить там палатки, после чего полиция стала разгонять протестующих. Были задержаны 39 человек, трое госпитализированы.

Акция 14 июля