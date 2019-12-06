Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток из-за акции 14 июля возле Мосгоризбиркома

Хамовнический суд Москвы арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова из-за акции, которая прошла 14 июля 2019 года возле Мосгоризбиркома. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Жданова задержали днем 6 декабря. На него составили протокол об организации несогласованного публичного мероприятия.

14 июля в Москве прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. В ней приняли участие более тысячи человек. Они прошли от Новопушкинского сквера до Мосгоризбиркома. Некоторые начали ставить там палатки, после чего полиция стала разгонять протестующих. Были задержаны 39 человек, трое госпитализированы.