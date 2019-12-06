Признавшего вину фигуранта «московского дела» Павла Новикова приговорили к штрафу

Судья Тверского суда Мария Сизинцева приговорила Павла Новикова, обвиняемого в насилии над полицейским на митинге 27 июля, к штрафу 150 тысяч рублей, сообщает «Медиазона».

Учитывая срок, проведенный в СИЗО, сумму штрафа снизили до 120 тысяч. Новикова освободили в зале суда.

Ранее он признал вину. Прокуратура просила для него три года колонии общего режима.

Как полагает следствие, 27 июля Новиков ударил полицейского Алексея Широкого по шлему пластиковой бутылкой с водой. Сотрудник МВД говорил, что простил Новикова.

Тверской суд 6 декабря также выносит приговор Никите Чирцову, которого обвиняют по той же статье, что и Новикова.

Кунцевский суд Москвы 6 декабря дал три года условно другому фигуранту «московского дела» Егору Жукову. Его обвиняли в призывах к экстремизму в интернете.