Судьи предложили наказывать СМИ за давление и дискредитацию

разработал проект концепции информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авторы проекта среди прочего предлагают ввести ответственность для СМИ и журналистов за давление на суд и публикацию негативных материалов, размещенных за деньги. По мнению совета, судей нужно защитить от «тенденциозных публикаций».

Судейское сообщество предлагает разработать нормативный акт о том, как журналисты должны освещать работу судей, и внедрить механизм, защищающий судей от «дискредитации судебной власти в СМИ».

В проекте концепции сказано, что особо актуальной стала проблема «скандализации правосудия», то есть «манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочная, необоснованная критика».

В Совете судей не стали уточнять, как именно будут наказывать СМИ, отметив, что это должны определить законодательные органы.

В ноябре СК возбудил уголовное дело об угрозах убийством судье Алексею Криворучко, который вынес фигуранту «московского дела», актеру Павлу Устинову. Дело завели из-за публикаций в соцсетях. Двое человек арестованы, еще один находится под подпиской о невыезде.

Совет судей 5 декабря рассмотрит новые Типовые правила пребывания посетителей в судах, которые запрещают посещать суды в одежде, «имеющей надписи, свидетельствующие о явном неуважении к обществу, государству и органам власти», сообщают «Открытые медиа». По данным издания, под запрет могут попасть любые футболки активистов, например, с фотографиями подсудимых.