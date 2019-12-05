Навальный проиграл суд лидеру «Единой России» в Москве

Симоновский суд Москвы обязал Алексея Навального удалить фрагменты расследования о главе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщил «МБХ медиа» из зала суда.

Кроме того, Навальный и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) должны в течение 10 дней опровергнуть содержащиеся в расследовании сведения и высказывания, которые, как счел суд, порочат честь и достоинство Метельского.

ФБК в июле выпустил фильм о недвижимости, которой владеет семья Метельского. Среди активов упоминались четыре гостиницы в Австрии, а в конце августа сообщил, что лидер «Единой России» в Москве незаконно владеет компанией-дилером мотоциклов Yamaha.

В августе Метельский подал судебный иск к Навальному и ФБК, заявив, что некоторые содержащиеся в расследованиях утверждения пророчат его честь и достоинство. «Были передернуты факты, и утверждалось, что я вор и коррупционер», — заявлял Метельский, комментируя иск.

Соответчиком по иску проходил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Ему суд никаких требований не предъявил.