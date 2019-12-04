Участковый в Архангельске получил три года условно из-за гибели женщины, чьи жалобы на домашнее насилие он игнорировал

Бывший участковый полиции Архангельска получил три года условно из-за убийства местной жительницы, чьи жалобы на побои и угрозы от сожителя он игнорировал. Об этом сообщает региональное управление СК.

По данным следствия, 34-летняя жительница Архангельска в 2016-2017 годах несколько раз заявляла об угрозах в полицию, но дело так и не завели.

В июле 2017-го мужчина убил ее, 115 раз ударив «руками, ногами и подручными предметами», его приговорили к 18 годам колонии особого режима.

Как полагает СК, если бы участковый отреагировал на заявления женщины, ее убийство удалось бы предотвратить. Участковый вину не признал.