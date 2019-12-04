Оппозиционеру Марку Гальперину заменили условный срок на реальный по делу о призывах к экстремизму

Реутовский городской суд заменил условный срок на реальный для оппозиционера Марка Гальперина, осужденного по делу о призывах к экстремизму. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Суд постановил отправить Гальперина в колонию-поселение на полтора года с учетом его пребывания под домашним арестом. Активиста задержали в зале суда и планируют отправить в СИЗО подмосковной Балашихи.

Адвокат Гальперина Алексей Липцер пояснил «Интерфаксу», что суд ужесточил наказание оппозиционеру по ходатайству ФСИН. «Это связано с его административными делами [после приговора]», — заявил Липцер.

Гальперин в марте 2018 года был приговорен к двум годам лишения свободы условно за публикацию двух роликов, в которых он призывал к смене власти в РФ. Гальперин не признал вину.

В июле в августе 2019 года оппозиционера дважды арестовывали на 30 суток из-за участия в акциях за свободные выборы в Мосгордуму.

Марк Гальперин был одним из первых россиян, против которых возбудили уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов («дадинской» статье). После отмены приговора Ильдару Дадину — первому осужденному по этой статье — дело Гальперина было прекращено.