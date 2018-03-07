Активиста Марка Гальперина приговорили к двум годам условно за призывы к экстремизму

Обвинение просило приговорить Гальперина к двум годам колонии общего режима. Сам активист свою вину отрицает.

Судья Нагатинского суда Москвы Наталья Борисенкова приговорила к двум годам условного срока оппозиционера Марка Гальперина. Он признан виновным в призывах к экстремизму.

Гальперина задержали в феврале 2017 года. Его обвинили в публикации годом ранее двух роликов, в которых тот призывал к смене власти. Летом 2017 года Гальперина поместили под домашний арест.

В январе 2018 года рассмотрение дела Гальперина перевели в закрытый режим из-за публикации в интернете фотографии Владимира Каверина — он написал в полицию заявление, после которого возбудили уголовное дело. В деле Каверин значится как свидетель, в этом же статусе в процессе участвуют активисты прокремлевского движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) и Александр Петрунько.

Марк Гальперин был одним из первых россиян, против которых возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. После отмены приговора Ильдару Дадину, осужденному по аналогичной статье, дело Гальперина было приостановлено.