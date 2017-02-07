Активист Марк Гальперин стал фигурантом дела о призывах нарушить территориальную целостность РФ. До этого его обвиняли по «дадинской» статье

Утром 7 февраля сотрудники ФСБ взломали дверь и задержали гражданского активиста Марка Гальперина — одного из первых граждан России, обвиненных по статье о многократном нарушении правил проведения уличных акций. На этот раз он стал фигурантом нового уголовного дела — о призывах к нарушению территориальной целостности РФ (по факту публикации видеороликов с выступлениями Гальперина на Красной площади). «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

Гражданского и политического активиста Марка Гальперина задержали утром 7 февраля в подмосковном Реутове. Гальперин находился в квартире своих родителей. В 8:26 по московскому времени он написал, что «неизвестные люди» пытаются зайти к нему домой: «Полчаса звонили в дверь, не представлялись, теперь пока еще робко, но стараются открыть замок». Спустя десять минут он сообщил: «Пилят дверь».

Гальперин спрыгнул со второго этажа, внизу его задержали сотрудники полиции. В 9:18 в его фейсбуке появилась новая запись о том, что он сидит в автозаке. В квартире начался обыск. Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что сотрудники ФСБ выломали дверь в квартиру родителей Гальперина, а также спилили решетки на их балконе. В разговоре с «Медузой» Бадамшин ответил, что не представляет интересы Гальперина, а «приехал на обыск, чтобы там не было проблем».

Арестован Марк Гальперин. Сегодня утром ему взломали дверь. Марк пытался выпрыгнуть со второго этажа, но был пойман. Пре... Опубликовано Аркадием Бабченко 7 февраля 2017 г.

Гальперина доставили на допрос в ФСБ, он проходит свидетелем по делу о публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ (280.1 УК РФ). По словам адвоката Бадамшина, дело возбуждено по факту публикации Гальпериным двух роликов, записанных на Красной площади. Ролики выложены на канале «Градус.ТВ» 4 февраля 2016 года.

В одном из них активист рассуждает о роли религиозных институтов во время вооруженных конфликтов, во втором призывает жителей России выходить на улицы родных городов: «Выходите, самоорганизуйтесь, давите [оказывайте давление] власть, со временем мы ее сменим».

Адвокат Гальперина Ксения Костромина в разговоре с «Медузой» отметила, что следователь не сообщил, в рамках какого уголовного дела проводился допрос. После допроса Гальперин был отпущен.

Гражданскую активистку Ольгу Сапронову, которая снимала ролики, 7 февраля также отвезли на допрос в ФСБ, она фигурантка того же уголовного дела, что и Гальперин. Какой у нее статус в деле, пока неизвестно. «ОВД-инфо» сообщило, что в ее квартире прошел обыск, сотрудники ФСБ изъяли электронные носители.

Марк Гальперин — один из первых граждан России, подвергнутых уголовному преследованию за неоднократное нарушение порядка проведения митинга. Гальперину 48 лет, с 1990-х годов работает менеджером по маркетингу и продажам в телекоммуникационных компаниях. С 2010-го участвует в протестном движении.

10 января 2015 года его, а также 75-летнего Владимира Ионова задержали во время одиночных пикетов на Манежной площади. 15 января 2015-го их вновь задержали — на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. После этого на Гальперина и Ионова завели уголовные дела по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), которые расследуются до сих пор. Первым осужденным по этой статье стал гражданский активист Ильдар Дадин («Медуза» публиковала письма Дадина из колонии, в которых он рассказывал о пытках осужденных).