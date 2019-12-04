Начался снос киноцентра «Соловей» в Москве

В Москве начались работы по сносу киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.

Гендиректор владельца здания — АО «Киноцентр» Сергей Черкашин сообщил, что работы по сносу здания должны быть закончены до марта 2020 года. «Но мы завершим раньше. У нас стройка впереди», — заявил он ТАСС.

«Соловей» на Красной Пресне, построенный в 1989 году по заказу Союза кинематографистов, считается одним из самых крупных киноцентров в Восточной Европе. В 2018 году стало известно, что владельцы планируют снести киноцентр и построить на его месте многоэтажный жилой комплекс с гостиницей.

Была развернута общественная кампания в защиту «Соловья». В частности, против закрытия киноцентра выступал министр культуры Владимир Мединский и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков. Однако собственники здания не стали отказываться от своих планов.

Последний сеанс в «Соловье» состоялся 1 декабря, на нем одна из зрительниц в знак протеста приковала себя наручниками к креслу в зале.