В Москве закрылся киноцентр «Соловей». На последнем сеансе одна из зрительниц приковала себя наручниками к креслу в кинозале

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве завершил свою работу. Вечером 1 декабря в кинотеатре состоялся последний в его истории сеанс — на нем показали фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор». Эту же ленту демонстрировали на открытии киноцентра 1 марта 1989 года.

По данным «ОВД-Инфо», после сеанса в здании задержали трех жительниц Москвы — Антонину Сергееву, Елену Павлову и Алину Батракову. Последняя приковала себя наручниками к креслу кинозала в знак протеста против предстоящего сноса здания киноцентра. Задержанных доставили в ОВД по Пресненскому району для составления административного протокола о мелком хулиганстве. К утру понедельника их отпустили без предъявления обвинений.

«Соловей» на Красной Пресне, построенный в 1989 году по заказу Союза кинематографистов, считается одним из самых крупных киноцентров в Восточной Европе. В нем располагался Музей кино и 24 кинозала. В 2004 году здание выкупили новые собственники. В 2018 году стало известно, что на месте киноцентра планируется строительство комплекса с гостиницей и культурно-досуговыми заведениями. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс.