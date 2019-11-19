Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей». На его месте хотят построить жилой комплекс

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков написал письмо в мэрию Москвы с просьбой выкупить здание киноцентра «Соловей», чтобы не допустить строительства многофункционального жилого комплекса на его месте. Об этом сообщает издание The Village, в распоряжении которого оказалась копия письма. Представитель Михалкова подтвердил «Ведомостям» подлинность документа.

Режиссер считает, что здание киноцентра стоило бы «наполнить профильными арендаторами и превратить в настоящий Дом творчества молодежи».

По словам источника The Village, мэр Москвы Сергей Собянин уже поручил «срочно рассмотреть возможные варианты» в качестве ответа Михалкову.

«Соловей» на Красной Пресне, построенный в 1989 году по заказу Союза кинематографистов, считается одним из самых крупных киноцентров в Восточной Европе. В нем располагался Музей кино и 24 кинозала. В 2004 году здание выкупили новые собственники. В 2018 году стало известно, что на месте киноцентра планируется строительство комплекса с гостиницей и культурно-досуговыми заведениями. Снос киноцентра вызвал большой общественный резонанс. Планируется, что он закроется 2 декабря.