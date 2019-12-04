К руководству Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Михаила Светова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками к председателю Либертарианской партии России (ЛПР) Сергею Бойко и еще трем представителям партии, в том числе к Михаилу Светову.

В ЛПР заявили, что обыски проходят у бывшей девушки Михаила Светова Анастасии Стародубовской и заместителя секретаря московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.

Обыски связаны с уголовным делом о развратных действиях, по которому Михаил Светов проходит в качестве свидетеля, сообщил «МБХ медиа» его адвокат Михаил Бирюков. По его словам, «ищут… электронно-вычислительную технику».

6 ноября стало известно об уголовном деле, возбужденном против либертарианца Михаила Светова по статье о развратных действиях. Дело завели из-за поста в его инстаграме. У Светова прошел обыск, затем его 12 часов допрашивали в СК. Либертарианец остался в статусе свидетеля, но ему назначили .