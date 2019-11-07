Адвокат Михаила Светова: дело о посте в инстаграме возбуждено после жалобы сотрудника «Известий»

Обновление. После публикации этой новости адвокат Михаил Бирюков заявил, что не говорил о подаче заявления в правоохранительные органы сотрудником «Известий». «Основанием в ходе следствия являлось то, что центр „Известия“ выявил пользователя, не обязательно Светова, который разместил фото. Нельзя говорить, что журналист „Известий“ написал заявление, таких сведений в деле мы не видели», — приводит его слова «МБХ медиа».

Уголовное дело по статье о развратных действиях против либертарианца Михаила Светова возбудили по заявлению сотрудника .

По словам адвоката Светова Михаила Бирюкова, заявление по поводу поста в инстаграме 2012 года было подано 7 августа 2019 года — через несколько дней этот пост попал в реестр Роскомназдора с формулировкой «доступ не ограничивается».

Бирюков также рассказал, что на допросе следователи выясняли, когда Светов познакомился со своей бывшей девушкой Анастасией Стародубовской. «Следствие исходило из того, что Анастасии на момент начала отношений со Световым не было 16 лет. Но на самом деле отношения между ними возникли уже тогда, когда Анастасии исполнилось 16 лет», — добавил адвокат.

Светов остается в статусе свидетеля по уголовному делу, но ему назначили .

В пресс-службе МИЦ «Известия» рассказали, что никто из редакции «никаких заявлений в правоохранительные органы не писал».

Об уголовном деле против Светова стало известно 6 ноября. У него прошел обыск, самого Светова в течение 12 часов допрашивали в Следственном комитете. В его поддержку начались одиночные пикеты.