Единоросс посетовал на «неприлично большие» штрафы за прогулы в Госдуме

Депутатов Госдумы наказывают за штрафом 46 тысяч рублей, рассказал Znak.com единоросс Александр Петров. Он назвал штраф «неприлично большим».

«Вышел на больничный — наказали денежно. Пропустил без уважительной причины — наказали и очень денежно», — сказал депутат.

По его словам, парламентарии все равно иногда уходят из зала — например, на обед. Петров добавил, что ему приходится успевать обедать за 15 минут, и он «начал худеть».

Отвечая на вопрос, как можно голосовать за законопроекты, обсуждения которых не слышал, Петров пояснил: «Если законопроект касается, например, международного соглашения <…> Мы что, будем против сотрудничества?»

В сентябре 2018 года депутаты снизили штрафы за прогулы с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (одна шестая часть и одна девятая часть средней депутатской зарплаты соответственно).

Депутаты седьмого созыва также запретили себе голосовать за отсутствующих коллег, но продолжили это делать. Чаще других заседания пропускают депутаты «Единой России» и «Справедливой России», писало в 2017 году РБК.