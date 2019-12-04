Единоросс посетовал на «неприлично большие» штрафы за прогулы в Госдуме
Депутатов Госдумы наказывают за прогулы штрафом 46 тысяч рублей, рассказал Znak.com единоросс Александр Петров. Он назвал штраф «неприлично большим».
«Вышел на больничный — наказали денежно. Пропустил без уважительной причины — наказали и очень денежно», — сказал депутат.
По его словам, парламентарии все равно иногда уходят из зала — например, на обед. Петров добавил, что ему приходится успевать обедать за 15 минут, и он «начал худеть».
Отвечая на вопрос, как можно голосовать за законопроекты, обсуждения которых не слышал, Петров пояснил: «Если законопроект касается, например, международного соглашения <…> Мы что, будем против сотрудничества?»
«Есть такие доклады, которые длятся по два-три часа. Если нет срочного голосования, нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например, поставить укол. Медкабинет сейчас к нам (к залу заседаний — Znak.com) подвинули», — сказал депутат, обратив внимание, что многим парламентариям в Госдуме уже больше 60 лет.
В сентябре 2018 года депутаты снизили штрафы за прогулы с 60 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (одна шестая часть и одна девятая часть средней депутатской зарплаты соответственно).
Депутаты седьмого созыва также запретили себе голосовать за отсутствующих коллег, но продолжили это делать. Чаще других заседания пропускают депутаты «Единой России» и «Справедливой России», писало в 2017 году РБК.