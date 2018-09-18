Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогулы

Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за пленарного заседания, сообщает «Интерфакс».

В случае прогула зарплату депутата сократят на одну девятую за каждое пропущенное заседание, говорится в принятом постановлении. До этого штраф составлял одну шестую зарплаты. Исходя из средней зарплаты депутата в 360 тысяч рублей, получается, что штраф сократили с 60 тысяч до 40 тысяч рублей.

Размер штрафов уменьшили после того, как депутаты Госдумы в начале осенней сессии вдвое увеличили число заседаний в месяц — с шести до 12.

Депутат Тамара Плетнева говорила в марте 2017 года, что некоторые парламентарии оформляют пропуски заседаний как отгулы «за свой счет». В этом случае из их зарплаты удерживают около 12 тысяч рублей за один день.