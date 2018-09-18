Зачем сдавать биометрические данные?Партнерский материал

Депутаты Госдумы снизили себе штрафы за прогулы

Интерфакс
10:12, 18 сентября 2018
Надежный источник

Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за прогул пленарного заседания, сообщает «Интерфакс».

В случае прогула зарплату депутата сократят на одну девятую за каждое пропущенное заседание, говорится в принятом постановлении. До этого штраф составлял одну шестую зарплаты. Исходя из средней зарплаты депутата в 360 тысяч рублей, получается, что штраф сократили с 60 тысяч до 40 тысяч рублей.

Размер штрафов уменьшили после того, как депутаты Госдумы в начале осенней сессии вдвое увеличили число заседаний в месяц — с шести до 12.

Депутат Тамара Плетнева говорила в марте 2017 года, что некоторые парламентарии оформляют пропуски заседаний как отгулы «за свой счет». В этом случае из их зарплаты удерживают около 12 тысяч рублей за один день.

В Госдуме седьмого созыва, начавшей работать в октябре 2016 года, чаще других заседания прогуливают депутаты «Единой России» и «Справедливой России», писал в 2017 году РБК. В первые три месяца работы Думы из 343 единороссов примерно 30 пропустили от половины до четверти заседаний. Однако никого из парламентариев не оштрафовали за прогулы в 2016 году, поскольку у всех были уважительные причины.
В июле 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента появления штрафов за прогулы, то есть за семь месяцев, парламент сэкономил на зарплатах депутатов 28,4 миллиона рублей.
новости

Сирия сбила российский самолет, но виноват Израиль. Логика Минобороны России

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке