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Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга. Журналисты обнаружили это, когда их пустили на балкон для прессы

РБК
16:12, 5 июля 2017
Надежный источник

Депутаты Госдумы голосуют друг за друга несмотря на запрет, появившийся в регламенте палаты в октябре 2016 года. Об этом стало известно после того, как журналистов печатных изданий стали пускать на балкон для прессы, где до этого работали только фотографы и операторы телеканалов.

Как пишет РБК, 5 июля зал пленарных заседаний был заполнен примерно наполовину, и во время голосования и регистрации депутаты всех фракций нажимали на кнопки за отсутствующих. 

В частности, корреспондент «Ведомостей» видел, как за других голосовали депутаты от КПРФ Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев. Синельщиков объяснил необходимость нарушения тем, что у депутатов КПРФ «традиционно больше работы в регионах».

Коммунист Александр Ющенко и депутат от ЛДПР Алексей Диденко в разговоре с РБК отверг утверждения, что в их фракциях депутаты голосуют за других.

По словам источника РБК в КПРФ, после ввода запрета депутаты поначалу старались выполнять его, но затем, когда «прошла шумиха в СМИ, что [спикер Госдумы Вячеслав] Володин улучшил дисциплину», «взялись за старое».

Пускать пишущих журналистов на балкон в зал заседаний начали после того, как спикер Володин вернулся из Южной Кореи, где местные парламентарии рассказали ему о том, что они могут голосовать только лично. Представители южнокорейского парламента сказали спикеру, что за тем, чтобы депутаты не голосовали друг за друга, следят журналисты, находящиеся в зале заседаний.

РБК
В октябре 2016 года Госдума приняла поправки в регламент, запрещающие депутатам голосовать за отсутствующих коллег по доверенности. Тогда же был установлен список уважительных причин, из-за которых можно пропускать заседания.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал поправки, заявив, что они вынуждают депутата «сидеть привязанным к стулу и нажимать на кнопку», в то время как «кроме кнопок есть избиратели, которые давали наказы, есть комитеты, которые обязаны выезжать и проводить встречи и разбор полетов на местах».
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