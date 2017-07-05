Депутаты Госдумы продолжают голосовать друг за друга. Журналисты обнаружили это, когда их пустили на балкон для прессы

Депутаты Госдумы голосуют друг за друга несмотря на запрет, появившийся в регламенте палаты в октябре 2016 года. Об этом стало известно после того, как журналистов печатных изданий стали пускать на балкон для прессы, где до этого работали только фотографы и операторы телеканалов.

Как пишет РБК, 5 июля зал пленарных заседаний был заполнен примерно наполовину, и во время голосования и регистрации депутаты всех фракций нажимали на кнопки за отсутствующих.

В частности, корреспондент «Ведомостей» видел, как за других голосовали депутаты от КПРФ Юрий Синельщиков и Николай Коломейцев. Синельщиков объяснил необходимость нарушения тем, что у депутатов КПРФ «традиционно больше работы в регионах».

Коммунист Александр Ющенко и депутат от ЛДПР Алексей Диденко в разговоре с РБК отверг утверждения, что в их фракциях депутаты голосуют за других.

По словам источника РБК в КПРФ, после ввода запрета депутаты поначалу старались выполнять его, но затем, когда «прошла шумиха в СМИ, что [спикер Госдумы Вячеслав] Володин улучшил дисциплину», «взялись за старое».