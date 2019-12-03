Власти США обвинили двух россиян в попытке купить турбину в обход санкций. Один из них арестован
Американские власти обвинили двух россиян — владельца компании «КС-Инжиниринг» Олега Никитина и ее сотрудника Антона Черемухина — в обходе санкций на поставки оборудования в Россию. Об этом сообщил Минюст США.
Никитин находится под арестом в городе Саванна (штат Джорджия). Арестован ли Черемухин, не уточняется. Им обоим грозит около 20 лет лишения свободы и около миллиона долларов штрафа.
По версии обвинения, «КС-Инжиниринг» пыталась приобрести в США турбину Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов. Турбина покупалась для неназванной российской компании, «контролируемой государством», и была предназначена для глубоководного бурения в Арктике.
Кроме Никитина и Черемухина, по делу проходят владелец и сотрудник итальянской компании GVA, а также владелец американской компании World Mining and Oil Supply (WMO). Минюст США считает, что эти две компании выступали посредниками при покупке турбины.
Стороны договорились скрыть конечного пользователя Vectra как от производителя в США, так и от правительства США, представив фальшивую документацию о том, что Vectra будет использоваться американской компанией в Атланте (англ. яз.).
В сентябре в Италии по запросу США был задержан Александр Коршунов — топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации, «дочки» «Ростеха». Коршунова обвинили в попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании, ему грозит до 10 лет тюрьмы.