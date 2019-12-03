Власти США обвинили двух россиян в попытке купить турбину в обход санкций. Один из них арестован

Американские власти обвинили двух россиян — владельца компании «КС-Инжиниринг» Олега Никитина и ее сотрудника Антона Черемухина — в обходе санкций на поставки оборудования в Россию. Об этом сообщил Минюст США.

Никитин находится под арестом в городе Саванна (штат Джорджия). Арестован ли Черемухин, не уточняется. Им обоим грозит около 20 лет лишения свободы и около миллиона долларов штрафа.

По версии обвинения, «КС-Инжиниринг» пыталась приобрести в США турбину Vectra 40G за 17,3 миллиона долларов. Турбина покупалась для неназванной российской компании, «контролируемой государством», и была предназначена для глубоководного бурения в Арктике.

Кроме Никитина и Черемухина, по делу проходят владелец и сотрудник итальянской компании GVA, а также владелец американской компании World Mining and Oil Supply (WMO). Минюст США считает, что эти две компании выступали посредниками при покупке турбины.

В сентябре в Италии по запросу США был задержан Александр Коршунов — топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации, «дочки» «Ростеха». Коршунова обвинили в попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании, ему грозит до 10 лет тюрьмы.