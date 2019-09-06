Топ-менеджеру «дочки» «Ростеха», задержанному в Италии по запросу США, грозит до 10 лет тюрьмы

Топ-менеджер Объединенной двигателестроительной корпорации ( ) Александр Коршунов, задержанный в Италии по запросу США, обвиняется в попытке кражи коммерческих секретов у американской авиационной компании. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Коршунова задержали 30 августа. Вместе с ним по делу проходит итальянец Маурицио Паоло Бьянки — бывший директор итальянского дочернего предприятия американской компании GE Aviation, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков авиационных двигателей.

По версии следствия, в 2013-2018 годах, после ухода из GE Aviation, Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и нынешних сотрудников итальянской «дочки» GE Aviation для консультаций по поводу деталей реактивных двигателей. При составлении технического доклада консультанты использовали коммерческие тайны GE Aviation, утверждает Минюст США.

Обвинения, предъявленные Коршунову, предусматривают до 10 лет тюрьмы.

О задержании Коршунова стало известно 5 сентября. Путин назвал этот инцидент «попыткой недобросовестной конкуренции». Посольство России в США потребовало от американской стороны отозвать запрос на экстрадицию россиянина.