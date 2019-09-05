В Италии по запросу США задержали топ-менеджера «дочки» «Ростеха». Путин назвал это «попыткой недобросовестной конкуренции»

В Италии по запросу США задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов.

По данным «Фонтанки», Коршунова задержали в аэропорту Неаполя 3 сентября, когда он прилетел из Москвы. Его подозревают в экономическом шпионаже.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, выразил уверенность в невиновности Коршунова. «Его обвиняют в краже каких-то секретов. Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Я считаю, что в этом случае точно мы имеем дело с попытками недобросовестной конкуренции», — сказал Путин.

Объединенная двигателестроительная корпорация является одной из структур «Ростеха». Она производит двигатели для военной и гражданской авиации и космических программ, а также газотурбинные установки для производства энергии.