Суд повторно оштрафовал издание «Момент истины» на 200 тысяч рублей по закону о фейковых новостях

Мировой судья Хорошевского суда Москвы повторно оштрафовал издательский дом «Момент истины» на 200 тысяч рублей за распространение недостоверной общественно значимой информации.

Это первый в России административный штраф по статье о фейковых новостях. Решение суда было вынесено еще 15 октября, но спустя месяц его отменили и отправили на новое рассмотрение.

«Момент истины» — издание, основанное Андреем Карауловым. На сайте издания говорится, что с 2018 года публицист прекратил с ним сотрудничество.

По данным ТАСС, основанием для вынесения штрафа стали видеоролики издания, размещенные на ютьюбе и гиперссылки на них. В одном из них, названном «Срочно! В России готовит революцию Майдан», Андрей Караулов размышляет о протестах в Москве.