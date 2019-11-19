Штраф изданию «Момент истины» по закону о фейковых новостях отменен. Дело отправили на новое рассмотрение
Хорошевский суд Москвы отменил решение мирового судьи, назначившего изданию «Момент истины» административный штраф 200 тысяч рублей по закону о фейковых новостях.
Материалы административного дела направлены на новое рассмотрение к мировому судье, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Федора Трусова, представляющего интересы организации.
Мотив отмены решения — ненадлежащее извещение представителей издания о судебном заседании в суде первой инстанции, пояснил адвокат, добавив, что «мы воспринимаем это решение как оправдательное».
Жалобу на штраф в 80 тысяч рублей, назначенный главному редактору «Момента истины» Евгению Гнеушеву, Хорошевский суд рассмотрит 21 ноября.
«Момент истины» — издание, основанное Андреем Карауловым. На сайте издания утверждается, что с 2018 года публицист прекратил с ним сотрудничество.
Штрафы по закону о фейковых новостях были наложены на «Момент истины» и Евгения Гнеушева в середине октября. Какие именно материалы стали поводом для штрафов, достоверно неизвестно. ТАСС сообщал, что претензии вызвал ролик «Срочно! В России готовит революцию Майдан» о протестах в Москве.