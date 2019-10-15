Издание «Момент истины» оштрафовали по закону о фейковых новостях. Из-за видео с Андреем Карауловым, где он размышляет о московских протестах

​В Москве мировой судья судебного участка № 157 Хорошевского района оштрафовал издание «Момент истины» по закону о «фейковых новостях», сообщает ТАСС.

Издание было оштрафовано на 200 тысяч рублей, а его главный редактор Евгений Гнеушев — на 80 тысяч.

Как отмечает ТАСС, основанием для штрафов стали видеоролики издания, размещенные на ютьюбе и гиперссылки на них. Агентство называет один из этих роликов — «Срочно! В России готовит революцию Майдан». В нем публицист Андрей Караулов размышляет о протестах в Москве.

«Момент истины» — издание, основанное Андреем Карауловым. Сайт издания утверждает, что с 2018 года публицист прекратил с ним сотрудничество.