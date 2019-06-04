Телеведущий Андрей Караулов снял передачу о хищениях леса в Красноярском крае. Власти обвинили его в вымогательстве денег за ее невыход

Михаил Терещенко / ТАСС

Андрей Караулов 31 мая взял интервью у председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, в ходе которого она рассказала о масштабных хищениях в лесном хозяйстве. По словам Давыденко, чиновники не справляются с борьбой с лесными пожарами, а также попустительствуют незаконной вырубке леса. В интервью она утверждала, что из-за своей деятельности сталкивается с угрозами отставки и уголовного преследования.

Диалог с Татьяной Давыденко, председателем Счетной палаты Красноярского края Официальный канал Андрея Караулова

После выхода интервью глава Красноярского края Александр Усс поручил вице-губернатору Павлу Солодкину встретиться с Давыденко для выяснения деталей получаемых ей угроз, а региональное МВД начало проверку ее заявления. 4 июня Давыденко представила свой доклад на сессии Законодательного собрания края. Представители исполнительной власти, присутствовавшие на сессии, подвергли ее слова критике и назвали доклад «частью масштабной операции» против Александра Усса, а также напомнили о бизнесе дочери Давыденко, связанном с тушением лесных пожаров.

Во время заседания заместитель губернатора Сергей Пономаренко обвинил Караулова в вымогательстве: по словам чиновника, ведущий «настойчиво звонил» в администрацию края и требовал денег за невыход сюжета в эфир. «Он ссылался на давнее знакомство, и предложил мне прямым текстом заплатить 2,4 миллиона рублей за то, чтобы передача, которая ему была заказана определенными политическими силами, не вышла в эфир. Никто ему платить не стал», — рассказал Пономаренко. Позднее, по словам чиновника, с ним от имени Караулова связывалась некая «девушка Олеся», которая также просила деньги за невыход сюжета.

Сам Караулов сообщил, что напишет заявление на Пономаренко в Генпрокуратуру. «Пусть Генеральная прокуратура проверит все эти заявления о вымогательстве. А если этого не было, тогда это либо клевета, либо препятствие работе журналиста — это уже статьи Уголовного кодекса», — заявил телеведущий.

Григорий Левченко