Российский тележурналист и лауреат премии «ТЭФИ» Андрей Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром по развитию высоких технологий Джианом Мингом.

Министра придумали авторы сайта пародийных новостей «Панорама», чью заметку от 11 февраля без ссылки на источник почти дословно процитировал в фейсбуке Караулов.

Журналист написал, что на петербургском саммите «Евразийские технологии-2019» Джиан Минг отказался «подавать руку» Анатолию Чубайсу, сославшись на то, что «в Китае многие знают современную историю России и делают из нее соотвествующие выводы». В этом же посте журналист заявил, что якобы дарил министру свою книгу, в которой много писал о Чубайсе. Эту книгу, по его же словам, недавно хвалил Владимир Путин.

На пост обратили внимание авторы «Панорамы», указавшие на то, что Джиан Минг — вымышленный министр.

В TJ отмечают, что и саммит «Евразийские технологии», скорее всего, был выдуман авторами «Панорамы». В интернете упоминания о нем можно найти только в их заметке.

Обновление. Андрей Караулов заявил, что «Чубайс в Китае — имя нарицательное» и что свою книгу он дарил многим китайским руководителям. «Я могу путать китайские имена, — особенно отсюда, из Новой Зеландии, где я уже почти два месяца, с Нового года, работаю над фильмом о страшной судьбе актера Игоря Ледогорова, ведь китайские подарки — это было не вчера», написал Караулов в своем фейсбуке.

Фото в анонсе: Михаил Терещенко / ТАСС