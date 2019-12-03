«Ситимобил» ограничил бесплатные поездки в центр помощи жертвам домашнего насилия. Ими пользовались мужчины, не просившие о помощи

Сервис заказа такси «Ситимобил» из-за «нецелевого использования» ограничил использование промокода, позволявшего совершить в Москве бесплатную поездку в центр помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию.нет».

«Большинство активаций [промокода] были почему-то от мужчин, которые так и не обратились за помощью», — сообщил в твиттере директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Представитель «Ситимобила» добавил, что компания продолжит акцию, поскольку получила «хороший отклик у реальных жертв насилия». Он уточнил, что промокоды на поездки можно получить при обращении в центр «Насилию.нет».

В России несколько лет предлагают принять законопроект о домашнем насилии. Один из вариантов вносили в Госдуму в 2016 году, но его отправили на доработку. 29 ноября на сайте Совета Федерации опубликовали проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. После этого соавторы документа из общественных организаций заявили, что их пожелания не учли. Законопроект в таком виде они назвали бесполезным.