NASA показало место падения индийского космического аппарата на Луне

Орбитальная станция NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) сфотографировала место падения индийского спускаемого аппарата «Викрам», потерпевшего крушение на Луне в сентябре 2019 года.

На снимке зелеными точками обозначены предполагаемые и подтвержденные обломки космического корабля, синими — места, где обломки нарушили поверхность лунного грунта.

В NASA рассказали, что 26 сентября опубликовали фотоплан места падения «Викрама», предлагая найти следы аппарата. С проектом LRO связался некий Шанмуга Субраманиан, указавший на найденный обломок. На снимке это место отмечено буквой «S». Оно находится в 750 метрах от основного места крушения.

Индийская организация космических исследований (ISRO) в июле запустила на Луну межпланетную станцию «Чандраян-2». В случае успеха Индия могла стать четвертой страной после России, США и Китая, чьи аппараты совершали посадку на Луну.

Спускаемый аппарат «Викрам» 7 сентября должен был совершить посадку в районе Южного полюса Луны, но на финальном этапе снижения связь с ним была утеряна. В NASA заявили, что, несмотря на потерю аппарата, приближение к лунной поверхности стало «удивительным достижением» Индии.