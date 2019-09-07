Индия не смогла посадить свой космический аппарат на Луне
Источник: ISRO
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Индийская организация космических исследований (ISRO) потеряла связь со спускаемым аппаратом «Викрам» в ходе финального этапа миссии по высадке на Луне.
Наземные станции перестали регистрировать сигнал аппарата, когда он находился в 2,1 километра от поверхности Луны.
Несмотря на неудачу индийская лунная миссия будет продолжена, заявили представители ISRO. Межпланетная станция «Чандраян-2», запущенная к Луне в конце июля, еще около года будет работать на орбите спутника Земли.