Петербургские суды вынесли решения в отношении 22 болельщиков, которые были задержаны перед матчем «Зенит» — «Спартак» по обвинению в нецензурной брани в общественном месте.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 19 фанатов признали вину и получили штрафы в 500 рублей. Троим болельщикам, которые не признали себя виновными, суд назначил по 15 суток административного ареста.

1 декабря в Петербурге прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком». Перед ним полиция стала массово задерживать болельщиков «Спартака» по обвинению в мелком хулиганстве и нахождении в пьяном виде в общественном месте. Фанаты утверждали, что при задержании им ничего не объясняли. Сообщалось, что всего было задержано около 200 человек.

На матче «Зенит» — «Спартак» использовались звуковые глушилки против спартаковцев, которые выкрикивали оскорбительные кричалки про Артема Дзюбу — воспитанника «Спартака», перешедшего в «Зенит». В конце ноября «Спартак» уже был оштрафован на 100 тысяч рублей за фанатские кричалки против Дзюбы.

«Зенит» обыграл московский «Спартак» со счетом 1:0.

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