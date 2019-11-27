«Спартак» оштрафовали на 100 тысяч рублей за кричалку фанатов «Дзюба, иди *****»
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы.
Болельщики «Спартака» скандировали лозунг «Дзюба, иди ***** [к чертям]» в гостевом матче против «Урала», который состоялся 24 ноября.
«Позиция КДК всегда была непримиримой к оскорблениям и нецензурной брани на стадионе, и неважно, в чей адрес она звучит. В первую очередь нам нужно думать о зрителях, которые приходят на футбол, среди них есть женщины и дети, культура боления должна быть уважительной», — отметил [председатель КДК Артур Григорьянц].
Артем Дзюба — воспитанник «Спартака». Он перешел из московского клуба в «Зенит» в 2015 году, и с тех пор болельщики «Спартака» относятся к нему крайне негативно.
19 ноября, во время матча сборной России против Сан-Марино группа болельщиков также скандировала «Дзюба, ты нас слышишь? Иди *****». Руководство РФС обещало установить их личности и добиться для них запрета на посещение матчей сборной на Евро-2020.
1 декабря «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в Санкт-Петербурге.