«Зенит» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Питерский «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, закончилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 21-й минуте в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов. Почти весь второй тайм «Зенит» играл в меньшинстве — на 49-й минуте был удален Магомед Оздоев.

«Спартак» 27 ноября был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительные кричали болельщиков в адрес игрока «Зенита» Артема Дзюбы. Фанаты московского клуба «Дзюба, иди ***** [к чертям]» в гостевом матче против «Урала» 24 ноября и в матче сборной России против Сан-Марино 19 ноября.

Накануне матча полиция задержала в Санкт-Петербурге до 200 фанатов «Спартака» за мелкое хулиганство и нахождение в состоянии опьянения в общественном месте.